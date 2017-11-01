Okulda bıçaklı kavga : 4 öğrenci yaralandı !

Akdeniz Üniversitesi'nde korku dolu anlar.Öğrenciler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgada 4 öğrencinin bıçakla yaralandığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler okul çıkışı bir mekanda tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından çıkan kavga sonucu 4 öğrenci bıçakla yaralandı.Olaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.İhbar üzerine olay yerine ambulanslar intikal etti.İlk müdahalelerin ardından yaralı öğrenciler hastanelere kaldırıldı.Kavganın ise ne sebeple çıktığı henüz bilinmiyor.

Polis çıkan bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma başlattı.