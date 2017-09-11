Okul servisi şoförünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı

İstanbul'da yapılan bir trafik denetimi sırasında sürücü belgesi olmayan bir okul servisi sürücüsüne ceza kesildi.

Okulların açılmasının ardından trafik polisleri, İstanbul’un birçok noktasında okul servis araçlarını denetledi.

Evrakları eksik olan sürücülere para cezası kesildi. Denetleme sırasında "bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı.

Polis ekiplerinin çevirdiği bir okul servisinin sürücüsü, ehliyetinin evde olduğunu kendisinin de tamircilik yaptığını söyledi.

Bunun üzerine kimlik üzerinden araştırma yapan polisler, sürücünün hiç ehliyetinin olmadığını belirledi. Polisler aracı bağlarken sürücüye de ceza kesildi.

Ehliyetsiz sürücü kendisini, "Serviste kimse yoktu. Aracı sahibine götürmek için aracı ben kullanmak zorunda kaldım. Yaptığım yanlış" diyerek savundu.