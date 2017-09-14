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Oğuz Güven hakim karşısında

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yaptığı haber ile ilgili hakkında soruşturma başlatılan Oğuz Güven, ilk kez hakim karşısına çıktı.

14 Eylül 2017 Perşembe 13:59
Oğuz Güven hakim karşısında

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçesiyle hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla dava açılan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasına başlamadan önce kazaya ilişkin haber görüntülerini heyete izleten Oğuz Güven, başlık atılmasında gazetecilik merak ve şüphesiyle hareket ettiklerini söyledi. Güven, internet medyasındaki rekabetin getirdiği acelecilikle hatalar olabileceğini belirterek "Yanlış anlaşılmaya yol açılabilecek bir anlam düşüklüğü yaşanmıştır. Kasıt, istem yoktur. 52 saniye sonra bu hatayı gördüm, sildirdim" dedi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Oğuz Güven'in, 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor. 

Davanın geçmişi

Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde atılan tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuz Güven, 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, meydana gelen trafik kazasına ilişkin haberin aktarılmasında "ilk FETÖ İddianamesi", "biçti" şeklinde ibarelere yer verilerek FETÖ silahlı terör örgütünün eylemleri meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği ileri sürüldü. Ayrıca "facebook ve twitter hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nin lideri kadrosuna ait tehdit, şiddet içerikli açıklamaların paylaşılarak örgütün eylemlerinin meşru gösterilmek istendiği, bu şekilde şüphelinin yaptığı paylaşımların basın özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığı" öne sürüldü. Oğuz Güven hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran'da tahliyesine karar vermişti.

Son Güncelleme: 14.09.2017 14:37
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