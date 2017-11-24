Öğretmenler Günü'nde büyük skandal ! Boyun kemiğini kırdılar ...

Gaziantep'te sınıf öğretmenliği yapan Mustafa Koç öğrencisinin velisi ve arkadaşları tarafından dövülerek hastanelik edildi.Öğretmenler Günü kutlamaları yurdun dört bir yanında büyük bir çoşku ile kutlanırken Gaziantep'ten gelen haber herkesi şoka uğrattı.

Sınıf öğretmeni olan 35 yaşındaki Mustafa Koç , okuma ve yazmayı öğrenen öğrencisinin yanağını sıktığı için öğrencinin babası ve arkadaşları tarafından dövülerek hastanelik etti.Yanındaki öğretmen eşi Özlem Koç'un da yumruklandığı olayda Mustafa Koç'un boyun kemiği kırıldı.

Gaziantep'te Solmaz Güzel İlkokulu'nda görevli 14 yıllık öğretmen Mustafa Koç saldırıs sonrası hayati tehlikesinin devam ettiği için yoğun bokum ünitesine kaldırıldı.

Saldırganların ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.