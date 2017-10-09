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Öğretmenim diyerek çocukları taciz ediyor !

İzmir'de akıllara durgunluk veren olay ,, Kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtan bir kişi çocukları taciz ederken görüntülendi.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:14
Öğretmenim diyerek çocukları taciz ediyor !

İzmir'de iğrenç bir olay yaşandı.Bir kişinin kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtıp küçük çocukları taciz ettiği  kameralara yansıdı.

Yaşanan bu olayların ardından hemen harekete geçen polis ekipleri şahsın görüntüleri bütün İzmir'e dağıtarak biran önce bu şahsı yakalamak istiyor.

Güvenlik kameralarında ilk önce çocukla konuşmaya çalışan kişinin olay yerinde fazla oyalanmadan hemen oradan ayrıldı.Görüntülerdeki kişinin Erman A.olduğu öğrenildi.Şahsın bu olaylar haricinde de bir çok sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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