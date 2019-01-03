Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi için gözyaşları sel oldu

ANKARA'da dün akşam tartıştığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından önce bıçaklanan daha sonra tabancayla vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel (27) için bugün görev yaptığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bahçesinde tören düzenlendi. Şenel'in ailesi ve öğrencileri törende gözyaşlarına boğuldu.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Ceren Damar Şenel, dün sabah gözetmen olarak girdiği sınavda Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in kopya çektiğini tespit etti. Bunun üzerine Hikmet'in kağıdına el koyan Şenel, öğrenci hakkında da soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde emekli polis olan babasının silahıyla Şenel'in odasını basan Hikmet, hocasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Şenel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Havaya ateş açarak okuldan kaçan Hasan İsmail Hikmet ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

FAKÜLTE DEKANI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

3 ay önce evlenen Ceren Damar Şenel için bugün görev yaptığı Hukuk Fakültesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun ve fakülte dekanı ile öğrencileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, "Ceren hepimizin çok sevdiği, sorumluluk sahibi, son derece kibar ve iyi eğitilmiş bin hanımdı. İnanın daha fazla konuşmak istemiyorum. Beni anlayışla karşılayın lütfen" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise, üzüntüsünü tarif edecek söz bulamadığını belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin çok değerli bir cumhuriyet kadınını kaybettiğini belirtti.

'İYİ BİR HUKUKÇU, İYİ BİR MÜHENDİS DEĞİL İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN'

Şenel'in Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapan 28 yaşındaki eşi Levent Şenel ise, şunları söyledi:

"Bugün sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli bir insan adına konuşuyorum. Bu hayat bizlere hiç ummadığımız anda tahmin edemeyeceğimiz acılar yaşatabiliyor. Bu olay bana bir şeyi gösterdi, Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok değerli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var. Bu tarz olaylar kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi bana hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız. Her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bir azılı suçlu tarafından. Tüm Türkiye daha düne kadar ismini bilmediği bir kız için bir birine kenetlenmiş bir halde. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Benim genç arkadaşlarımdan tek bir istirhamım var. Bunu belki söylemek benim haddime düşmez ama, iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede eğitim sisteminde ki bazı yanlışlıklar ve pek çok konuda bir duyarlılık farkındalık oluşacak."

Hukuk Fakültesi öğrencileri ise Ceren Damar Şenel'in çok güleryüzlü ve yardımsever bir hoca olduğunu ifade etti.

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa ve annesi Feyzan Damar ile öğrencileri törende gözyaşlarına boğuldu. Şenel'in yakınları üzerine Türk bayrağı serilen tabutu karanfiller ile donattı. Şenel'in cenazesi ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Görüntü Dökümü:

-Öğrenciler ile röp

-Törenden görüntüler

-Öğrencilerin ağlaması

-Şenel'in yakınlarından görüntü

-Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir konuşması

-Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu konuşması

-Eşi Levent Şenel'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-