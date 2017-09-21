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Öğrencilerden "referandum" protestosu

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde bir grup öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla, 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta yapılması beklenen referandumu proteseto etti. Her gün yeni bir hareketliliğin yaşandığı bölgede ikinci bir İsrail'in kurulmasına çalışıldığını ifade eden öğrenciler, Türkiye'nin somut adımlar atarak referandumun durdurulmasını istedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:41
Öğrencilerden "referandum" protestosu
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan grup, "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Kerkük Türk'tür Türk Kalacak" şeklinde slogan attı. Grup üzerinde "Ankara'yı Irak'a Teslim Etmeyiz, Bu Topraklarda Terör Devleti Kurulmasına İzin Vermeyiz, Kerkük Düşerse Türkiye Düşer" yazılı pankart açtı.

"AMAÇ KUKLA DEVLETLER YARATMAK"
 
Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Anıl Solmaz, "Bugün Kerkük'te yaşananlar uzunca bir süredir oynanan oyunun devamıdır. ABD 90'lı yıllarda bölgeye geldiğinden beri amacı milli devletleri bölmek ve kukla devletler yaratmaktır. Kerkük ve Musul'da yaşananlar Irak'ın bölünme sürecinin devamıdır. Bölgedeki milli devletleri bölerek ikinci İsrail oluşturulması planlanmaktadır. Bu yüzden Irak'ın bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğüdür. Kuzey Irak referandumundan sonra PYD/PKK terör kantonları da önlerine referandum kararı koymuştur. Buradaki amaç Ortadoğu'nun enerji kaynaklarını Akdeniz'e taşıyacak bir terör devleti kurmaktır. Bu terör devletinin kurulmasının engellemek Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin somut adımlarıyla sağlanacaktır" dedi.
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