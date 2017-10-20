Öğrenciler 'SU'dan sebep zehirlendiler !

Konya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.29 ortaokul öğrencisi okulun arka bahçesindeki çeşmeden su içtikleri için zehirlendiler.

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'nda korkunç bir olay yaşandı.Beden eğitimi dersi için bahçeye çıkan öğrenciler ders bittikten sonra su içmek için okulun arka bahçesindeki çeşmeye gittiler.Çeşmeden su içen 29 öğrenci aradan biraz zaman geçtikten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerde bulundular.Durumu fark eden öğretmenleri hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.Okula gelen ambulanslarla çevredeki yakın hastanelere kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gelen yetkililer çeşmeden numune su aldı ve çeşmeyi kullanıma kapattılar.