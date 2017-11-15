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Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi : 47 öğrenci fenalaştı !

İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir öğrenci yurdundan skandal bir haber geldi.Üniversite öğrencilerinin kaldığı bir yurtta çıkan yemekleri yiyen öğrenciler hastanelik oldu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:47
Öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi : 47 öğrenci fenalaştı !

İstanbul Sancaktepe'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurttan kötü haber geldi..Yurtta çıkan yemekleri yiyen 47 öğrenci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Yurttaki yemeklerin ise dışarıdan taşeron bir firma tarafından üretildiği ve yurda getirildiği öğrenildi.

Sancaktepe'deki yurtta dün akşam verilen  akşam yemeğinin bulgur pilavı, tavuk, makarna ve ciğerden oluştuğu öğrenildi.Bu yemekleri yiyen öğrencilerin kısa süre içerisinde fenalaştığı ve durumu yetkililere bildirdikleri öğrenildi.

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Öğrenciler yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan bu kötü olay sonrasında yurtta bulunan bazı öğrenciler bahçeye çıkarak 'Yönetim İstifa' diyerek protestolar da bulundu.

Olayla ilgili konuşan bir öğrenci " Yurttaki yemekler gerçekten .çok kötü .Mecbur kalmazsak yemeyiz ama aç kalmamak için mecbur yiyoruz" açıklamasında bulundu.

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