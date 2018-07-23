Oğluna Uyuşturucu Satan Kişiyi Bıçakladı

Olay, Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, oğlunun uyuşturucu maddesi kullandığından şüphelenip oğlunu takip etmeye başladı. Tedirgin anne takip sırasında oğlunun bir adamla uyuşturucu ticareti yaptığını gördü. Bu durum üzerine sinirlenen kadın, uyuşturucu sattığı iddia edilen adamı çantasından çıkarttığı bıçakla omzundan yaraladı.Yaralanan şahıs, korkarak kaçmaya başladı. Kaçan şahsı yaklaşık 300 metre kovalayan anne bir iş merkezinde sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen şüpheli, sinirli annenin elinden kurtuldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, anne ve çocuk ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“BENİM ÇOCUĞUMU ZEHİRLEDİ BAŞKALARININ ÇOCUKLARINI ZEHİRLEMESİN”

Olayı gören Dinçer Dilek ise kadının adamı kovaladığını belirterek, “Kadın karşıdan adamı kovalayarak geliyordu, şurada bir adam vardı kaçan adamı yumruklayarak durdurdu. Sonradan abla geldi ona bıçak salladı. O oradan kalktı tekrar koşarak geldi bu tarafa, daha sonra burada bir adam onu içeri aldı. Kadın burada ‘Çocuğumu zehirledi, başka annelerin çocuklarını zehirlemesin’ diye ağlıyordu. Ama abla burada ona iki tane bıçak salladı” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 10:06