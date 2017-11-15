O müftüden flaş Atatürk ve Zübeyde Hanım açıklaması !

Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık , Atatürk'e 'dinsiz' diyenleri sert bir dille eleştirdi.Adnan Zeki Bıyık, "Atatürk dinsiz ise biz neyiz?" diye yazdı. Genellikle toplumsal olaylara ile ilgili verdiği fetvalar ile tanınan müftü yardımcısı Adnan Zeki Bıyık bu sefer de Atatürk'e hakaret edenler ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.

Adnan Zeki Bıyık bir internet sitesinde "Atatürk dinsiz ise biz neyiz?" başlıklı yazdığı yazısıyla gündeme bomba gibi düştü.Zeki Bıyık yazdığı yazıda ; "Efendim her 10 Kasımda bir saldırmadır başlar. Vay Atatürk şöyle rakıcı, böyle hoca düşmanı, şöyle dinsiz böyle böyle kitapsız filan…Nasıl dinsiz kitapsızsa Ona sövenlerin önemli bir kısmı kitaplı olduklarından daha ellerine bir kez bile Kuran’ı alıp okumamışlar ama dinsiz dedikleri adam Kuran’ı defalarca okumuş üstünde hocalarla mütalaa yapmış, hatta kendisi devamlı okuduğu Kuranın üstüne küçük küçük notlar düşmüş…" ifadelerini kullandı.,

Kırklareli İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık sözlerine şöyle devam etti ... "Eğer bu söylediklerim doğru ise sizleri ahirette Atatürk ve Zübeyde Hanım'ın elinden kim kurtaracak ..?"

Adnan Zeki Bıyık'ın bu yazısı kısa süre içerisinde büyük ses getirdi ..