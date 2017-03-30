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O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta

Fox Tv'nin en çok izlenen dizilerinden O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı. yeni bölümde Kenan İntikam için Ardayı Bıçaklıyor. Arda Ölücekmi?Efsun Büyük Şokta O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı nefesleri kesecek.

30 Mart 2017 Perşembe 00:31
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O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta

Fox Tv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Tanıtım Fragmanında Asım İle Hülya'nın evleneceğini duyanan Kenan Çılgına Dönüyor. İntikam Peşinde Koşan Kenan İlk İş Olarak Ardayı Bıçalıyor. Hemen hastaneye kaldırılan Arda Ölüm Kalım savaşı Verirken Asım Zeynep Efsun Arda'nın iyileşmesi için dua ediyor. Hülya Kenan'ın elinde Kenan Hülya'yıda öldürücekmi?Doktorların tüm çabası sonrası Arda'nın akıbeti ne oluyor. Mehmet Emir Atahan İse Yeğeni Arda İçin tüm imkanlarını seferber ediyor. Bahar İle Ateş İse Arda'nın başucunda peki Arda Ölücekmi?Kenan Hülyayıda öldürücekmi?Efsun Çıldırmış durumda O Hayat Bneim 127.Bölüm 2.Fragmanı nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Fox Tv

Efsun erinin, pipetinin, Arda’sının kollarında can vermesini kaldırabilir mi? Arda’yı kurtarmak, hayata döndürmek için zamana karşı bir mücadele başlar. Efsun yana yakıla kocasının yanında olmak ister ama Zeynep karşısına bir duvar örmüştür. Zeynep bu durumda bile herkesi Efsun’a karşı doldurmakta, onu ölümün eşiğindeki Arda’dan uzak tutabilmek uğruna her türlü oyunu oynamaktadır.

Hem yaşananlar hem de Zeynep’in küstah davranışları Bahar’ın sağlığını da kötü etkiler. Ve tüm bunlar yetmiyormuş gibi, Hülya bir anda ortadan kaybolur! Kenan’ın Hülya’ya zarar vermesinden korkan Ateş, Mehmet Emir ve Asım’ın önünde umutsuz bir mücadele vardır. Kenan onların gözlerinin içine bakar. Ve acımasızca tek bir şey söyler... “Benim için Hülya diye biri artık yok! Hülya... Benim için... Öldü!”

O HAYAT BENİM SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

“Ben sana güvenmeliydim... Affet beni... Sen benim her şeyimsin... Sen olmazsan yaşayamam...” Birbirini dünyalar kadar seven iki insan böyle af dilemez mi hataları için? Peki ya aşk bitmiş, geriye sadece kin ve para pazarlığı kalmışsa... “Senin aşkın da yalan... Senin bakışların da yalan... Sen her şeyin yalan!” Efsun ve Arda bu iki duygunun arasında gidip gelirken, Zeynep de Arda’yı elinde tutmak, bir daha Efsun’a kaybetmemek için her şeyi göze almaktadır.

Efsun’un yanında sadece Orkun kalmıştır. Bahar’ın Atahan Holding’i ayağa kaldırmak için planladığı büyük reklam kampanyasında da manken olarak Zeynep’in yer almasını sağlar Arda... Hülya ile Asım’ın düğünü de yaklaşıyordur. Ve Kenan’ın yeniden sahneye çıkması, Efsun’la Arda’nın ilişkisinde de her şeyi inceldiği yerden koparmak üzeredir.



Son Güncelleme: 30.03.2017 01:04
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