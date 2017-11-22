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Nurettin Canikli'den flaş S-400 açıklaması !

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Nurettin Canikli Rusya'dan alınacak S-400'ler ve NATO'da yaşanan büyük skandal ile ilgili de sert açıklamalarda bulundu.İşte Nurettin Canikli'nin o açıklamaları ..

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:53
Nurettin Canikli'den flaş S-400 açıklaması !

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Nurettin Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir"  ifadelerini kullandı.Ardından NATO'da yaşanan büyük skandal ile ilgili de  NATO tatbikatındaki skandalın kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını söyledi.S-400 sistemleri ile ilgili olarak da konuşan Canikli , ilk teslimatın 2019 yılında gerçekleşeceğini açıkladı.

Meclis'te açıklamalarda bulunan Nurettin Canikli terör örgütü PKK,YPG,PYD ile ilgili olarak sorulan sorulara "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimin sonrasında askeriyeden ihraç edilen asker sayısına da değinen Bakan Canikli ;"Darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay olmak üzere 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

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