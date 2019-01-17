Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden adres beyanı açıklaması

ANKARA, () - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'inin adres beyanında bulunduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık...