No 309 Sumru Yavrucuk Diziden'mi Ayrıldı Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?

Fox tv'nin sevilen dizisi No 309 Yeni bölümde Sümrü Yvrucuk varmı yokmu dizidenmi ayrılıyor neden ayrılıyor yerine kim gelecek.Demet Özemir'in annesi rolünü canlandıran güzel oyuncu Sumru Yavrucuk No 309 Dizisinden ne zaman ayrılacağı henüz netlik akzanmazken Güzel oyuncunın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise büyük merak konusu Sumru Yavrucuk diziden tamen ayrılıyor. geri dönecekmi tüm haberler geldikçe yüklenecek.

NO 309 YENİ BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Pelinsu’nun hazırladığı videoda, Onur’un kendisiyle miras için evlendiğini öğrenen Lale, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Onur’un açıklamalarını bile dinlemek istemeyen Lale, Emir’i alıp annesinin evine geri döner... Betül ve Erol ilk defa amaçlarına ulaşmışlardır. Bu durumdan dolayı İsmet te Onur’a çok sinirlenir ve Onur’un şirketteki yetkilerini kısıtlar. Ne şirket ne para Onur’un umurunda değildir, tek isteği Lale’yi eve geri döndürmektir. Peki Onur bu isteğine ulaşabilecek midir?

Sumru Yavrucuk (No:309 Dizisi Songül) Kimdir?

1961 yılında Ankara'da doğan Sumru Yavrucuk, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur. 1988 yılında kariyerine adım atmıştır. Yabancı Damat, Sevgili Dünürüm dizileri ile tanınmış ancak Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Usta oyuncu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Fox TV ekranlarında içerisinde yayınlanacak olan ve yeni yaz dizilerinden birisi olan No:309 adlı dizinin fragmanları ekranlara geldi. Eğlenceli ve komedi tarzında olan dizide birçok başarılı karakter yer alıyor. Özellikle bunlardan birisi olan uzun yılların tiyatro sinema ve dizi oyuncusu olan Sumru Yavrucuk dizideki karakterin ses Songül Şen olarak yer almaktadır. Başarılı ve uzun yılların tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk kimdir, kaç yılında doğmuştur, nerelidir, kaç yaşındadır, eğitimi nedir, oynadığı roller, aldığı ödüller nelerdir?

gibi bir takım soruların cevabını merak ediyorsanız Sumru Yavrucuk hayatı ve hakkında biyografisinde bulabilirsiniz. Sumru Yavrucuk Kısaca Hayatı Sumru Yavrucuk 1961 Ankara doğumludur. Sinema, tiyatro, yönetmen, dizi oyuncusu olarak görev alan Sumru Yavrucuk İstanbul Belediye Konservatuarı şan ve tiyatro bölümünde okumuştur.

Daha sonrasında Ankara Devlet Konservatuarı'nda özel statü öğrencisi olarak yer alan Sumru Yavrucuk 55 yaşındadır. Sumru Yavrucuk’un rol aldığı tiyatro oyunları; Kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi, Shirley, Yalnız Kadın, Fay hattı, Bahar noktası, Leenanen’in güzellik kraliçesi, Kadınlardan konuşalım, Abdülcambaz, Olmayan kadın, Macbeth, Altı kişi yazarını arıyor, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Yedi Kocalı Hürmüz, Tohum ve toprak, Amedeus, Toprağı bol olsun, Lisistrata, İlk yıllar, Gılgamış ve Kırmızı pabuçlar.

Sumru Yavrucuk’un oynadığı sinema filmleri; Patroniçe, Tamam mıyız, Sır, Halk düşmanı, İş, Yer çekimli aşklar, Çıplak, Seni seviyorum Rosa ve Yorum yok. Sumru Yavrucuk’un oynadığı diziler; Acil Aşk aranıyor, No:309, Ağır Roman, Yeni Dünya, Fatmagül'ün Suçu Ne, Sevgili Dünürüm, Bahar Dalları, Yabancı Damat, Mars kapıdan baktırır, Parça pinçik, Bizim otel, Dostlar Pasajı, Tutkular, Ayaşlı ve Kiracıları ve Önce Canan.

Sumru Yavrucuk aldığı ödüller; 1984 yılında umut veren oyuncu Gılgamış oyunuyla,1985 Barcelona dünya ikinci pandomim Festivali en iyi yönetmen kurban oyunuyla, 1986 Türkiye sağır dilsizler mim Festivali en iyi yönetmen Susuz Yaz filmiyle, 1988 1994-1997 Avni Dilligil en iyi kadın oyuncu ödülü 1991 Altın Portakal Seni seviyorum Rosa rolüyle,1992 altınkoza Seni seviyorum Rosa filmiyle, birinci Afife tiyatro ödülleri 1997 yılında yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu kadınlardan konuşalım oyunuyla, beşinci Afife tiyatro ödülleri 2001 yılında yılın en başarılı kadın oyuncusu

Leenenin’in güzellik kraliçesi tiyatro oyunuyla, iletişim fakülteleri zirvedekiler ödülleri 2001 en iyi kadın tiyatro oyuncusu ödülü Leenenin’in güzellik kraliçesi rolüyle, tiyatro eleştirmenleri Birliği ödülleri 2012-2013 yılının en başarılı kadın oyuncusu ödülü kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi tiyatro oyunuyla, 17. Afife tiyatro ödülleri 2013 yılın en başarılı kadın oyuncusu kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi tiyatro oyunuyla, birinci yeni tiyatro dergisi emek ve başarı ödülleri 2013 yılında yılın kadın oyuncusu ödülü kimsenin ölmediği bir günün ertesiydi tiyatro oyunuyla almıştır.