No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv

Fox Tv’nin sevilen dizisi No 309 42.Bölüm Fragmanı Yyaınlandı. 5 Nisan yeni bölümde Lale Öğrendiklerinden Sonra Onuru Affedecekmi?Onur Laleye kendini affetirmek için her yolu dener. Yeni Bölümde Onur ile Lale Arasında neler yaşanacak. No 309.42.Yeni bölümü Nefesleri kesecek.