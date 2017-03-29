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No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv

Fox Tv’nin sevilen dizisi No 309 42.Bölüm Fragmanı Yyaınlandı. 5 Nisan yeni bölümde Lale Öğrendiklerinden Sonra Onuru Affedecekmi?Onur Laleye kendini affetirmek için her yolu dener. Yeni Bölümde Onur ile Lale Arasında neler yaşanacak. No 309.42.Yeni bölümü Nefesleri kesecek.

29 Mart 2017 Çarşamba 22:57
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No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv

Fox tv dizisi No 309 Yeni bölümde Pelinsu’nun yayınlandığı videoda Lale Onur’un kendisi ile sadece para karşılığı evlendiğini öğrenince yıkılır. Onuru bir tokatla terk eder. Neye uğradığını şaşıran Onur Hem çok Üzgün Hmde Çaresizdir. Üstelik birde Babaannesi tarafından Şirkettende atılınca tamamen yıkılır.

Onur Laleyi tekrardan kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama lale’nin Yaşadıklarından sonra Onur’u affetmeye hiç niyeti yoktur.Onur Gerçekleri bir türlü Lale’ye anlatamaz Lale Onuru dinleme gereğinde bile bulunmaz Bebeği Emiride alarak evi terk eden Lale Annesinin evine yerleşir.diğer taraftan ise Erol ile Betül ilk kez amaçlarına ulaşmıştır.

Çünkü Babaanne Onuru şirlketten kovmuştur. Erol ile Betül bu duruma çok sevinirler. Yaşananlardan ötürü İsmet’te Onura karşı öfkelidir.ve Onur’un şirketteki tüm yetkilerini kısıtlar.Ama ne Şirket nede para Onur’un hiç umrunda bile değildir. Onur’un tek istediği Lale’nin gönlünü tekrar kazanmaktır.Onur Laleyi ikna edebilmek için her yolu dener.

Lale ise Okuluna Ve Çocuklara yavaş yavaş alışmaya çalışsada Çocukların yaptıklarına bir türlü tahammül edemez çünkü çocuklar okulda Lale’ye yapmadıklarını bırakmazlar. Ama Lale’nin pes etmeye hiç niyeti yoktur. Zoru Seven Laleyi yeni bölümde hangi sürprizler bekliyortdur. Onur Laleyi ikna etmeyi başaracakmı Lale Onuru Affedip tekrar eve dönecekmi?No 309 Yeni bölümü ile Fox Tv Ekranalrında Yayınlanacak.

NO 309 SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Pelinsu’nun hazırladığı videoda, Onur’un kendisiyle miras için evlendiğini öğrenen Lale, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Onur’un açıklamalarını bile dinlemek istemeyen Lale, Emir’i alıp annesinin evine geri döner... Betül ve Erol ilk defa amaçlarına ulaşmışlardır. Bu durumdan dolayı İsmet te Onur’a çok sinirlenir ve Onur’un şirketteki yetkilerini kısıtlar. Ne şirket ne para Onur’un umurunda değildir, tek isteği Lale’yi eve geri döndürmektir. Peki Onur bu isteğine ulaşabilecek midir?

NO 309 KONUSU:

Dedesinden kalan mirası alabilmek için bir an evvel evlenmesi ve çocuk sahibi olması gereken Onur, annesinin zoru ile bir randevuya gider. Aynı gece başka biriyle buluşmak için o mekana gelmiş olan Lale, yanlışlıkla Onur’un masasına oturur. Kuzen Erol, Onur’un bu randevusunu sabote etmek için içkilerine ilaç katınca, belki hiç bir zaman bir araya gelmeyecek olan Lale ile Onur kendilerini kaybedip çılgın bir gece geçirirler.

Ertesi sabah aynı yatakta 309 no’lu odada uyanan Onur ve Lale, aralarında bir şey geçmediğini düşünüp birbirlerini bir daha görmemek üzere otelden ayrılırlar. Üç ay sonra Onur annesinin istediği kızla nişanlanırken, Lale ise hiç tanımadığı bir adamdan hamile olduğunu öğrenir.



Son Güncelleme: 30.03.2017 00:22
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