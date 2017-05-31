Nihat Hatipoğlu Ramazanda Kaç Para Kazanıyor

11 Ayın sultanı Ramazan'da ATV ekranlarında sahur,iftar sohbetleri yapan Nihat Hatipoğlu'nun aldığı ücret dudakları uçuklattı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Türkiye iftar ve sahur programlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. İftar ve sahur programlarının hocalarının ise aldığı ücretler konuşulmaya başladı. Kuşkusuz en çok merak edileni ise ATV ekranlarında iftar ve sahur programları yapan Nihat Hatipoğlu oldu.

Bir gazetecinin açıkladığı bu rakamları gören Türkiye resmen şaşırdı.

Nihat Hatipoğlu ATV ekranlarından Ramazan boyunca 600 bin lira alıyor. Nihat Hatipoğlu'nu ise 400 bin ile Kanal D'de program yapan Mustafa Karataş onların ardından ise 150 bin lira ile Star TV' de program yapan Fatih Çıtlak takip etti.

Mustafa Karataş;

Fatih Çıtlak;