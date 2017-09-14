Nevşehir'de ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu !

İşe gitmek için bu sabah evden çıkan TOKİ Konutları 3. Etap oturanlar, ağaçların altında hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cesedin 47 yaşındaki Hakan Zengin'e ait olduğunu tespit etti. Zengin'in cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.