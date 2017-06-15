Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlan Şanlıurfa'da Telef Oldu

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır Karayolu'nun 40’ncı kilometresindeki Akziyaret Mahallesi yakınlarında meydana geldi.



Yolun karşısına geçmeye çalışan nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana, sürücüsünün adı ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptıktan sonra kaçtı. Sırtlan telef olurken, sürücü aracıyla kayıplara karıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.