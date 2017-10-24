Necmettin Bitlis hayatını kaybetti ! Necmettin Bitlis kimdir ?

Öğrenilen bilgilere göre uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan ünlü iş adamı Necmettin Bitlis , dün akşam hastanede hayata veda etti.Perşembe günü cenaze töreni düzenlenecek.Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Necmettin Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR ?

1 Aralık 1928’de Malatya’da doğmuștur. Ticaret Lisesi mezunu olup çalıșma hayatına 1955 yılında bașlamıștır.

Halen Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdürmekte olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyesidir.