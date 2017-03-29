Nazmiye Çam Davasında Şok Karar Çıktı!Kimler Ne Kadar Ceza Aldı?

Tüm Türkiye'nin beklediği Nazmiye Çam davasında beklenen karar sonunda çıktı. Trabzon 1.adliye mahkemesinde çıkan sonuçta Kocası Babası ve Kayınbiraderi hapis cezası aldı.baba Ali Yaşar bey gelini Nazmiye Çamı öldürmekten Müebbet hapis cezası aldı.Ahmet çam Eşi Nazmiye Çamı öldürmekten Müebbet hapis cezası aldı.

Ahmet Çam'ın kardeşi Hasan Çam ise 24 Yıl Ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. sanıklar tutuklanarak Hapse gönderildi. Tüm Türkiyenin büyük merakla beklediği Nazmiye Çam Davasındaki karar sonunda çıktı.Sanık Hasan şükrü Çam eşini öldürmekten yargılandığı davada en masum kişinin kendisi olduğunu iddia etti.

Savcı Ahmet Şükrü Çam hakkında neler söyledi. Müge Anlı Nazmiye Çam Davası hakkında neler söyledi. Hasan Şükrü Çam Eşi Nazmiye Çam'ın öldüğü yeri nerden biliyordu. Baba Ahmet Çam neler söyledi.