NATO , Türkiye'yi S-400 için uyardı !

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemi NATO'yu rahatsız etti .Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, 'Kararda bağımsızlar ama söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir' ifadelerini kullandı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel , Türkiye'nin Rusya'dan savunma sistemi olan s-400'leri alması durumunda bu olayın ardından sonuçların olacağını söyledi.Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı NATO ile uyumlu olmadığını da söyleyen Pavel konuşmasına şöyle devam etti.. " “Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.