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Nato'dan sonra Kanada .. Halifax Güvenlik Forumu'nda Hulusi Akar skandalı !

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar , Kanada'da düzenlenen 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.Konuşma öncesinde 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun Twitter hesabında paylaşılan Hulusi Akar fotoğrafı ile bir skandala imza attı.İşte o fotoğraf ...

20 Kasım 2017 Pazartesi 16:28
Nato'dan sonra Kanada .. Halifax Güvenlik Forumu'nda Hulusi Akar skandalı !

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar , bu yıl Kanada'da 9.'su düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı.Org.Hulusi Akar katıldığı programda önemli açıklamalarda da bulundu.Konuşma öncesinde 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun Twitter hesabında paylaşılan Hulusi Akar fotoğrafı ile bir skandala imza attı.İşte o fotoğraf ...

Konuşma öncesinde paylaşılan fotoğrafta Hulusi Akar Paşa'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra  çekilen ve boğazında kemer izi olan fotoğrafı paylaşıldı.Paylaşılan bu fotoğrafın bilinçli olarak seçildi iddası gündeme bomba gibi düştü.

Hulusi Akar Paşa , Terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını ve teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizmişti.Hulusi Akar Paşa'nın bu sözleri salondaki Amerikalıları'nda yüzünün asılmasına sebep olmuştu.

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