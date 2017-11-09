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Nato boru hattı delindi , akaryakıt sokağa aktı !

İstanbul'da skandal olay ...İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları Sancaktepe'deki EDS çalışması esnasında NATO'ya ait petrol boru hattını deldi.Akaryakıt sokaklara aktı.Çevredeki yollar trafiğe kapandı.

09 Kasım 2017 Perşembe 09:28
Nato boru hattı delindi , akaryakıt sokağa aktı !

Dün gece geç saatlerde İstanbul Sancaktepe'de skandan bir olay yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanları  tarafından yürütülen EDS çalışmaları sırasında NATO'ya ait olduğu öğrenilen akaryakıt boru hattı delindi.İstanbul Sancaktepe'de yaşanan olayda çevredeki yollar da trafiğe kapandı.

Yaşanan bu talihsiz olayın  dün gece geç saatlerde Selehattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldiği öğrenildi.

Borunun delinmesiyle borudan akan akaryakıt tüm sokakları kapladı.İBB çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.Polis ekipleri çevredeki sokakları trafiğe kapattı.İtfaiye ekipleri ise herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır kıta bekledi.

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