Naim Süleymanoğlu'nun cenaze töreni ! Efsane son yolculuğuna uğurlandı

Olimpiyat şampiyonu, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.25 Eylül tarihinden beri hastanede bulunan Naim Süleymanoğlu karaciğer sirozu hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Naim Süleymanoğlu için uygun bir donör bulunmuş ve Naim Süleymanoğlu ameliyat edilmişti.Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak ameliyat olan Süleymanoğlu'nun durumu iyiye giderken 11 Kasım tarihinde beyindeki kanama ve kanama sonrası oluşan ödem nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Naim Süleymanoğlu'nun öldüğü saatte Rize'de İl Kongresi'nde konuşuyordu.Ölüm haberini alan Erdoğan , "Az önce üzücü bir haber aldım. Naim Süleymanoğlu, Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Uzun süredir tedavi görüyordu. Ailesine ve yakınlarına Cenab-ı Hak'tan sabır diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakab Binali Yıldırım'da ; "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış, bir efsane, kahraman sporcumuzdur." diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN BAŞARILARI

-İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

-1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

-1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

-8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

-Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

-60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

-Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

-1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.