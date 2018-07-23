MYO'da okul müdürleriyle toplantı

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle buluşma toplantısı düzenlendi.

AKÜ Çay MYO kampüsündeki toplantıya Kaymakam Turan Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ali Semerci, Çay MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Kaygısız, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Türkkan, MHP İlçe Başkanı Ali Sakçı, lise ve dengi okulların yöneticileri, Çay MYO Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi Hasan Oruncak ve akademik kadro katıldı.

Çay MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Koçak, "Okulumuzun 1200 öğrenci kapasitesine sahip olmasına rağmen 7 branşta 400 öğrenci mevcut. Okulumuz tamamen yenilendi. Modern hale geldi. Okulumuzun öğrenci sayısını artırmak istiyoruz. Sizlerden mezun olan öğrencilerin okulumuzu tercih etmeleri için yardımcı olunmasını rica ediyorum. Okul, öğretmen, araç- gereç her şey hazır. Öğrenci bekliyoruz" dedi

Kaymakam Turan Erdoğan, "Şahane bir okul. Tüm imkanlarıyla öğretime hazır bekliyor. Lise mezunu, 4 yıllık üniversite kazanamamış gençlerimizin bu okulumuza kayıt olmaları için teşvik edin. Okumalarını sağlayın. Yurt sorununu tamamen bu yıl çözüyoruz. Ulaşım, yemek sorunu da sivil toplum kuruluşları tarafından çözülecek. Hep birlikte çalışıp okulumuza öğrenci kazandıralım" diye konuştu.

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Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 10:53