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Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!

Amasya'nın Taşova İlçesi'nde PTT müşterilerinin belgelerini kullanarak milyonluk vurgun yapan şahsın babasını bile dolandırdığı ortaya çıktı...

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:44
Müşteriler Yetmedi Sonunda Babasını Bile Dolandırdı!

 AMASYA'nın Taşova İlçesi'nde PTT müşterilerinin belgelerini kullanarak bankalardan yaklaşık 1 milyon TL çektiği iddia edilen 1'i PTT personeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden PTT çalışanı 41 yaşındaki Saadettin G.'nin, sahte evrak düzenleyerek babası 81 yaşındaki F.G.’yi de dolandırdığı ortaya çıktı.

Amasya’nın Taşova İlçesi’nde PTT Şubesi çalışanı Saadettin G., farklı zamanlarda, işlem yapmaya gelen, kendi babası F.G.'nin arasında bulunduğu 26 kişinin hesaplarından, kimlik bilgileriyle çeşitli bankalardan kredi kullandı. Sahte evraklar düzenleyerek bankalardan yaklaşık 1 milyon liralık kredi çeken şüpheli, mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis tarafından, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul'da yakalandı.

Saadettin G.'ye yardım ettikleri iddiasıyla 41 yaşındaki K.B. ve 26 yaşındaki E.G. de gözaltına alındı. Polis, PTT Taşova Şube Müdürü L.G. yi de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.



Son Güncelleme: 05.06.2017 11:47
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