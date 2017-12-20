Mustafa Tuna'dan Ankaralılara ulaşım müjdesi !

Melih Gökçek'in istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna'dan Ankaralılara yılbaşı sonrası için müjdeli haber geldi.

Mustafa Tuna, "Ulaşıma 2018 yılı içerisinde zam yapmayacağız. Gece sabaha kadar olan ulaşım noktasındaki hizmetimiz de memnuniyet uyandırdı. Zam olmayacak, tek gidişlik kartlar 4 liraydı, onu da 3 liraya indiriyoruz.Ankara'da bütün otoparkları İSPARK benzeri ANPARK denetimine alacağız" diye konuştu.