MUSTAFA KOÇ ÖLÜMÜNÜN 3'ÜNCÜ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, ()

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 3'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, saat 11.30'da yapılan anmaya aile üyeleri Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızı Esra Koç, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, kızı Sadberk Leyla Koç, İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları, aralarında Hüsnü Özyeğin, Cem Boyner, Ümit Boyner'in de bulunduğu çok sayıda iş insanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Koç Holding çalışanları katıldı.

Emniyet güçlerinin tören alanı ve kabristan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada Kur'an-ı Kerim okunurken, Mustafa Koç'un mezarına çiçekler konuldu.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada Mustafa Koç'un ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çakıroğlu, "Mustafa Bey, vizyonerliği, iyimserliği, enerjisi ve insani değerleri ile hem bizlere hem de tüm çevresine örnek oldu. Kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve sayıldı. Her işi büyük bir tutkuyla ve başarıyla yaptı. Toplululuğumuz için çıtayı hep daha yukarıya taşıdı. Her zaman, her koşulda daha büyük başarılara koşmamız için ilham veren, güç veren bir lider oldu. Mustafa Bey kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. İsmi ve yaptıkları şirketimizden, destek verdiği eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerinden hiçbir zaman silinmeyecek. Bizler de ekonomik ve toplumsal her alanda kendisinin bıraktığı bayrağı daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

