MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı ! İsmail Özşanlı kimdir

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı .İddialara göre Özşanlı alacak verecek davasından dolayı geçtiğimiz günlerde yeğeni ile tartışdı.Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan yeğeni A.Ö. bugün silahla gelerek amcasına rastgele ateş açtı ve amcası İsmail Özşanlı'yı bacağından yaraladı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Özşanlı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından olay yerinden kaçan yeğen A.Ö. için yakalama kararı çıkartıldı.Soruşturma devam ediyor...