Muş'ta terör operasyonları ! Çok sayıda tutuklama kararı var

Muş'un Varto ilçesinde devam eden terör operasyonları çerçevesinde İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.Son dakika edinilen bilgilere göre Muş'ta terör örgütlerine yönelik operasyonun tamamlandığı öğrenildi.Muş'taki terör operasyonları sonrasında 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Varto Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda ilçe merkezi ve köylerinde eski HDP yönetiminde bulunan kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda aralarında İl Genel Meclis HDP eski üyesi Abdulbaki Alp'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.Mahkemeye sevk edilen Abdulbaki Alp ile birlikte 10 şüpheli tutuklandı.