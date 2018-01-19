Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!

Son dakika gelen bilgilere Muş'ta bir yolcu otobüsünün dereye yuvarlandığı öğrenildi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kontrolden çıkan yolcu otobüsün dereye yuvarlandığı belirtildi.Kazada çok sayıda yaralının ve hayatını kaybedenlerin olduğu öğrenildi.