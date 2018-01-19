Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!

Bölgeden gelen İlk gelen bilgilere göre yaşanan korkunç kazada 6 kişinin öldüğü , 24 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Son dakika edinilen bilgilere göre kazanın sabah saat 08:00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Muş’a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana gelen kazada Hatay’dan Muş’a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalelerin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.