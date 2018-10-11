Muş'ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtan açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 2'si kadın 5 terörist öldürüldü. Çatışma ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kaydedildi.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, Varto ilçesi Yılanlı köyünde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye, Varto İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yılanlı köyü yolu üzerinde jandarmanın 'dur' ihtarına uzun namlulu silahlarla karşılık veren teröristler ardından kaçma başladı. Teröristlerin aracına açılan ateş ile araç durduruldu ancak teröristler, ateş açmayı sürdürünce jandarma karşılık verdi. 5 teröristin öldürüldüğü o anlar zırhlı araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kovalamaca ve çatışmanın görüntüleri