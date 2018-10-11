 MURAT SANCAK'A SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA "TANIKLAR" DİNLENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL

Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015'de eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

15 .DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ve başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş ile tutuksuz sanıklar Serdar Bekir Orhan ile Zeki Yılmaz hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, dava dosyasının soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldığını belirterek, gelen cevap yazısında soruşturmayı yürüten kolluk görevlilerinden A.U., C.Ç. ve E.K.'nin KHK'lar ile kamu görevinden çıkarıldıkları, diğer polis görevlileri hakkında FETÖ ile ilgili herhangi bir adli ve idari soruşturmanın bulunmadığının bildirildiğini açıkladı.

BİLİRKİŞİ SANIKLARIN SOL KOLLARINI İNCELEDİ

Şikayetçilere karşı eylemin gerçekleştirildiği aracın şoför koltuğundaki kişinin sol kolunda dövme olabileceği değerlendirildiğinden,

bu konuda görüş bildirmesi için Adli Tıp Kurumu Uzmanı Bilirkişi Mehmet Korkut duruşma salonuna alındı. Uzman Bilirkişi Mehmet Korkut, "2 türlü dövme vardır. Birisi geçici dövmedir. Boya ile yapılır. Diğeri ise Tatooaj adı verilen kalıcı dövmedir. Bu dövme boya maddesi enjekte edilen enjektörler ile derinin iç tabakasına zerk edilerek gerçekleştirilir. Ancak kimyasal ve cerrahi işlemler ile silinmeye çalışılabilir. Ancak bu kalıcı dövmeden iz kalır. Tamamen iz kalmadan silinmesi mümkün değildir. Dokuda hasar oluşur silinse dahi orada işlem yapıldığı anlaşılır" dedi. Bu açıklamanın ardından 4 sanığın sol kollarını açması istendi. Bilirkişi Mehmet Korkut, sanıkların sol kollarına baktıktan sonra şunları söyledi: "Sanık Serdar Bekir Orhan'ın sol omzundan dirsek eklemine kadar 25x10 cm kalıcı dövme vardır. Bunu tespit ettim. Hazır olan diğer sanıkların sol kollarında herhangi bir dövme bulunmamaktadır. Ayrıca sanık Okan'ın sol kolunda bir bıçak yarası vardır. Bu izin dövme işleminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Eski kesi izleri olduğunu tespit ettim. Zira aynı kolda başka kesi izleri de var."

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Barış Kaya, "Sanıkların hiçbirini tanımıyorum. İsimlerini duymadım. Murat Sancak'ı tanırım. Evlerimiz yakındır. Etiler ya da Levent'te kumarhane işletmedim. Murat Sancak'a gerçekleştirilen eylemden olay tarihlerinde basında haberdar olmuştum. Ancak benim adımın geçtiğinden yeni haberdar oldum. Bu konuyla ilgili herhangi bir resmi şikayetim bulunmamaktadır. Başka Barış Kaya'dan bahsediliyor olabilir. Evime yakın oturan başka bir Barış Kaya tanımıyorum. Aracı Murat Sancak'tan satın almadım. Olay tarihinde siyah renkli aracım vardı. Ortadaki harflerin Murat Sancak'ın aracının plakası ile aynı olması rastlantıdan ibarettir. Özel bir anlam taşımıyor. Benim aracım eski kasadır. Murat Sancak'ın aracı yeni kasadır" ifadelerini kullandı.

"MURAT SANCAK'IN KENDİSİNE KARŞI BU EYLEMİ KİMİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Başka suçtan hükümlü olan diğer tanık Aziz Gökyıldız, "Benim ömrümün yetemeyeceği kadar kesinleşmiş mahkumiyetim var

Sanıklardan Turgut Üney ile 40 yıldır aynı mahallede oturuyoruz. Hüseyin Çaydavul, Okan Karakuş ve Fatih Sekman'ı da mahalleden tanıyorum. Zeki Yılmaz ve Serdar Bekir Orhan'ı tanımıyorum. Bu olay tarihinde ben cezaevindeydim. Bu olayı mahalleden tanıdığım arkadaşlarımın bu olayı gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Ben bu olayın tamamen dışındayım. Murat Sancak'ın kendisine karşı bu eylemi kimin gerçekleştirdiğini bildiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"BU OLAYIN ARKASINDA FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Şikayetçi Murat Sancak'ın avukatı Hüsnü Güneş, tanıkların beyanlarına bir diyeceklerinin olmadığını belirterek "Barış Kaya'nın bu olaylarla bir ilgisinin olmadığını zaten söylüyoruz. Biz bu olayın arkasında FETÖ terör örgütünün olduğunu düşünüyoruz, olay kurgulanmıştır" dedi.

"GİZLİ TANIK OLAYI DA YİNE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR KURGUSUDUR"

Tutuklu sanık Turgut Üney'in avukatı Hakan Akkoyun, "Bu olayın Barış Kaya'ya karşı gerçekleştirilmek istenildiğini düşünüyoruz.

Barış Kaya ile ilgili sanıklar Hüseyin ve Okan'ın ikrarları vardır. Gizli tanık olayı da yine FETÖ terör örgütünün bir kurgusudur.

Müvekkilim gizli tanık beyanına göre 3 yıldır tutukludur, tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

MÜTALAA HAZIRLAMASI İÇİN DOSYA SAVCIYA VERİLDİ

Sanık Turgut Üney'in tutukluluk hallinin devamına karar veren mahkeme heyeti, aracın gerçekte bulunup İstanbul Trafik Tescil Müdürlüğü'nden sorulmasına hükmetti. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına verilmesine hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Sancak, İsmail Özay ve Mehmet Karar'ın içinde bulunduğu aracın 20 Ağustos 2015 tarihinde Büyükçekmece'de saldırıya uğradığı belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Turgut Üney'in 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç üstlendirmeye azmettirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 40 yıldan 63 yıla

kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede Şüpheli Fatih Sekman'ın 3 kez "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz'ın "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un "suçu üstlenme" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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