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Münevver Karabulut cinayetindeki 700 bin dolarlık büyük sır çözülemiyor !

İstanbul Bahçeşir'de yaşanan korkunç olayla ilgili büyük sır hala çözülemedi.Cem Garipoğlu'nun evindeki i 700 bin dolar kimin ?

05 Ekim 2017 Perşembe 10:26
Münevver Karabulut cinayetindeki 700 bin dolarlık büyük sır çözülemiyor !

2009 yılında yaşanan bu korkunç olayın detayları hemen hemen herkesin aklındadır.Münevver Karabulut'un cinayetinin yaşandığı Ceö Garipoğlu'nun villasında bulunan 700 bin doları kayıtlara geçmeyen polislerin hakkındaki dava karara bağlanamazsa yıl sonunda dava düşecek.

2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında canice öldüren Cem Garipoğlu'nun davası çözüldü.Ama evindeki 700 bin doları kayıtlara geçmeyen polislerin hakkındaki dava karara bağlanamadı.Evdeki paraları ve kamera kayıtlarını yok eden 6 polis için açılan dava 7 yıldır çözülemedi.

Münevver Karabulut Cinayeti !

4 Mart 2009 tarihinde başı gövdesinden ayrılmış bir şekilde çöp konteynırında Münevver Karabulut'un cesedi bulunmuştu.Cinayeti sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından işlendiğini öğrenen güvenlik güçleri her yerde Cem Garipoğlu'nu aramış fakat bulamamıştı.Garipoğlu, 197 gün boyunca kaçtı. Münevver Karabulut'u öldürmekten 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen  Cem Garipoğlu teslim oldu ve cezaevinde intihar etti.

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