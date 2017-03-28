Muhteşem Yüzyıl Kösem 28 Mart Yeni Bölüm Varmı Yokmu Fox Tv Yayın Akışından Çıkarıldı mı?

Fox Tv'nin en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl Kösem 28 Mart Salı Yeni Bölüm Varmı Yokmu Muhteşem Yüzyıl Kösem Yeni Bölümü Transformers Yabancı Filmden Sonra Saat 22:30'da izleyici ile buluşacak. Muhteşem Yüzyıl Kösem Dizisi Reytingler nedeni ile Böle bir karar aldı. Dizi ne zaman normak saatinde yayınlanacak.

Sultan Murad en büyük düşmanıyla yüzleşiyor! Kösem Sultan saraya yürüyen ahaliyle karşı karşıya kalıyor! Sırra kadem basan Sultan Murad saraya geri dönüyor! Yeni yasaklar ilan ediliyor! Bayezid, Kâsım’a büyük bir oyun oynuyor! Şehzade Kâsım, her şeyi Sultan Murad’a anlatıyor!

Silahdar’la arası düzelmeyen Âtike Sultan, Silahdar’a içini döküyor! Kösem Sultan Gülbahar Sultanın mezarını açtırıyor! Sultan Murad, Şehzade Bayezid’e ağır bir ceza veriyor! Kösem Sultan gizlice divanı topluyor! Sultan Murad divana baskın yapıyor! Kösem Sultan ve Sultan Murad karşı karşıya geliyor!

Muhteşem Yüzyıl Kösem son bölüm neler yaşandı:

Muhteşem Yüzyıl Kösem de bu hafta Sultan Murad sırra kadem basıyor! Kösem Sultan, Gevherhan’ın ölümünden Sultan Murad’ı mesul tutuyor! Ayşe Sultan doğum yapıyor! Aşk acısı çeken Silahdar, Atike Sultan’la hesaplaşıyor! Sultan Murad, Ayşe Sultan hakkında bir hüküm veriyor! Bu hükmü öğrenen Farya, Ayşe’ye söylüyor!

Farya büyük bir felakete neden oluyor! Derin bir acı yaşıyan Sultan Murad ortadan kayboluyor! Kösem Sultan devlet işlerini devralıyor! Padişahın öldüğünü tevatürü bütün payitahta yayılıyor! Ahali saraya yürüyor! Şehzade Kasım, Bayezid’in büyük sırrını öğreniyor! Sultan Murad esas düşmanın kim olduğunu öğreniyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM KONUSU:

Henüz 14 yaşındayken babasının ani ölümüyle tahta çıkan Sultan Ahmed’in genç omuzlarında koca bir cihan imparatorluğunun yükü durmaktadır. Tahta çıkan genç sultan içeride isyanlar, dışarıda değişen güç dengeleri, sarayın içerisinde çıkar çatışmaları ve tahta göz diken ihtiraslı gözlerle karşı karşıyadır. Tüm bu kara bulutlarlar arasında Sultan Ahmed’in dünyasını aydınlatan tek şey gördüğü bir tablodaki güzel kızdır.

Sultan Ahmed’in bu tablodaki genç kızdan ne kadar etkilendiğini gören Safiye Sultan, tabloda resmedilen kızı dünyanın merkezine, Osmanlı’ya “taht hediyesi” olarak getirir. Ahmed ve Kösem, hem Batı’dan hem Doğu’dan çevrelenen bir dünya devletinin var olma savaşının yüklerini omuzlarında taşıyarak yürüyecekleri bu yolda, aşklarının büyük gücüyle birlikte büyüyecekler. Hanedanın yeni düşmanları Sultan Ahmed tahta geçtiğinde Osmanlı tahtının onun dışında yalnızca bir veliahtı kalmıştır.

Onun zamanında kaldırılacak olan kardeş katli geleneği nedeniyle hanedanda erkek çocuk neredeyse kalmamıştır. Bu durumu kendileri için bir fırsat bilen Giray Kardeşler ise gözünü tahta dikmiştir. Uzun senelerdir süren geleneğe göre Kırım Hanlığı’nın hanzadeleri tahta çıkmadan evvel İstanbul’da tutuluyor, bir esir hayatına benzeyen bu sürecin sonunda Osmanlı hükümdarının kararına göre Kırım Hanlığı’nın başına geçiyorlardı. Mehmet ve Şahin Giray kardeşler buna bir son vermeye kararlıydılar.

Sultanların “perde arkası” savaşları Kadınlar Saltanatı olarak adlandırılan dönemin zirveye çıktığı zamanları anlatan Muhteşem Yüzyıl Kösem’de sultanlar ve onların yapacakları da hikayeyi derinden etkileyecek. Büyük Valide Safiye Sultan, Handan Sultan, Halime Sultan ve Fahriye Sultan’ın müdahaleleri, çevreleri, ilişkileri Saray’ın kaderini kökünden değiştirecek.

Yeniçeri Ocağı’nın kapalı kapılar ardındaki hikayesi Muhteşem Yüzyıl Kösem’de ön plana çıkacak hikayelerden biri de Yeniçeriler. İmparatorluk ordusunun asi ve cesur kahramanlarının geçmişleri ve gelecekleri arasında, yasakların gölgesinde sürdürdükleri hayatları kimi zaman Saray’ın en kalbine kadar etki edecek. Sultan Ahmed ve İskender’in yoldaşlığı ise İskender’in sakladığı sır ile daha da karmaşık hale gelecek.