Muhteşem Yüzyıl Kösem 18.Bölüm Fragmanı 4 Nisan Yeni Bölüm tanıtım Ve Özeti

Fox tv'nin en çok izlenen dizilerinden Muhteşem Yüzyıl kösem yeni bölümde Sultan Murad Ortaya çıkıp düşmanı ile yüzleşiyor. Kösem Sultan ise Saraya doğru yürüyen büyük ahali ile bir kez daha karşı karşıya kalıyor.ortadan kaybolan Sultan Murad Saraya ger. dönüyor.Sultan Murad'ın saraya dönmesi sonrası Yeni yasaklar ilan ediliyor.

diğer taraftan ise Beyazıd ise Kasım'a unutamayacağı çok büyük bir oyun oynuyor. Kasım bu oyundan kurtulmayı başaracakmı?Büyük oyundan kurtulan Şehzade kasım tüm yaşadıklarını Sultan Murada Anlatıyor. Muhteşem yüzyıl kösem yeni bölüm nefesleri eksiyor.

Sultan Murad en büyük düşmanıyla yüzleşiyor! Kösem Sultan saraya yürüyen ahaliyle karşı karşıya kalıyor! Sırra kadem basan Sultan Murad saraya geri dönüyor! Yeni yasaklar ilan ediliyor! Bayezid, Kâsım’a büyük bir oyun oynuyor! Şehzade Kâsım, her şeyi Sultan Murad’a anlatıyor!

Silahdar’la arası düzelmeyen Âtike Sultan, Silahdar’a içini döküyor! Kösem Sultan Gülbahar Sultanın mezarını açtırıyor! Sultan Murad, Şehzade Bayezid’e ağır bir ceza veriyor! Kösem Sultan gizlice divanı topluyor! Sultan Murad divana baskın yapıyor! Kösem Sultan ve Sultan Murad karşı karşıya geliyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Sultan Murad sırra kadem basıyor! Kösem Sultan, Gevherhan’ın ölümünden Sultan Murad’ı mesul tutuyor! Ayşe Sultan doğum yapıyor! Aşk acısı çeken Silahdar, Atike Sultan’la hesaplaşıyor! Sultan Murad, Ayşe Sultan hakkında bir hüküm veriyor! Bu hükmü öğrenen Farya, Ayşe’ye söylüyor!

Farya büyük bir felakete neden oluyor! Derin bir acı yaşıyan Sultan Murad ortadan kayboluyor! Kösem Sultan devlet işlerini devralıyor! Padişahın öldüğünü tevatürü bütün payitahta yayılıyor! Ahali saraya yürüyor! Şehzade Kasım, Bayezid’in büyük sırrını öğreniyor! Sultan Murad esas düşmanın kim olduğunu öğreniyor!