MUHARREM İNCE'NİN ANNESİ MİTİNG ALANINDA

  Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlenen son mitingine destek olmak üzere annesi Zekiye İnce miting alanına geldi. Basın tribününe oturan Zekiye İnce...

MUHARREM İNCE'NİN ANNESİ MİTİNG ALANINDA

 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenlenen son mitingine destek olmak üzere annesi Zekiye İnce miting alanına geldi. Basın tribününe oturan Zekiye İnce ile alana gelenlerle fotoğraf çektirdi.  
Oğlu Muharrem İnce için,  'Allah yardımcısı olsun' diyen Zekiye İnce, Bir gazetecinin 'Yarın seçim var sandıklara sahip çıkılması konusunda neler söylemek istersiniz?' sorusu üzerine,  "Cümlemizi Allah korusun. Çocuğumu Allah korusun başka söyleyeceğim bir şey yok" şeklinde yanıt verdi. 

Görüntü Dökümü
-Zekiye İnce'nin görüntüsü
-Alana gelenlerin fotoğraf çekilmesi
-Zekiye İnce'nin konuşması
-Genel ve Detaylar 
 

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