Muharrem ayı aşure günü ne zaman ? Aşure gününde dinimizde yaşanan ilahi olaylar

Aşure Günü nasıl başladı ?

Hz.Nuh'un kavmi putlara ve gökteki yıldızlara tapıyor.İnsanlar arasında çok büyük eşitsizlik var.Zenginler fakirleri ezip , hor görüyor.Hz.Nuh'un eşi ve büyük oğluda Allah'a ve Hz.Nuh'a iman etmiyorlar.Bunun üzerine Allah c.c Hz.Nuh'a bir gemi yapmasını vahyediyor.O gemiye sadece Hz.Nuh'a iman edenler ve hayvanların birer dişisi ve erkeği alınıyor.Allah'a ve Hz.Nuh'a inanmayanlar bu gemiye bir anlam veremedikleri için binmiyorlar. Allah c.c'nin vahyeddiği üzere büyük yağmur tufanı başlıyor.İman etmeyenler dağların tepelerine kaçarak bu tufandan kurtulacaklarını düşünüyorlar.Hz.Nuh'un yalvarmalarına rağmen eşi ve oğluda bu gemiye binmiyorlar.Günlerce süren yağmur tufanından sonra her yeri sular kaplıyor.İnanmayanlar ise helak oluyorlar.

Aşure Günü Hangi gündür ?

Muharrem Ayı'nın onuncu günü Hz.Nuh'un gemisi Cudi dağına indiği bilinmektedir.Tufandan kurtulan Hz.Nuh Muharrem Ayı'nın onuncu günü Allah'a olan şükrünü göstermek için oruç tutuyor.Hz.Nuh gemide kalan bütün erzakları birbirine katarak bir yemek yapıyor.Bu yemeğe de aşure adı veriliyor.Aşure bereketin de simgesidir.

Muharrem Ayı'nın 10.Günü Dinimizde Yaşanan İlahi Olaylar

*Hz.Musa'nın denizi ikiye ayırdığı gün

*Hz.Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün

*Hz.Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün

*Hz.Yusuf'un kuyudan kurtulduğu gün

*Hz İsa Muharrem Ayı'nın onuncu günü doğmuş ve göğe yükseltilmiştir,

*Hz.Davud'un tövbesinin kabul olduğu gün

*Hz.İbrahim'in oğlu Hz.İsmail'in doğduğu gün

*Hz.Yakup'un gözlerinin açıldığı gün

*Hz.Eyüp'in yaralarının şifa bulduğu gün