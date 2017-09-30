Galeriler Videolar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22...
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
Son Dakika
Sınırda hain saldırı: 1 şehit...
İrem Derici sahnelere ne zaman dönüyor?
İrem Derici sahnelere ne zaman...
SGK'dan müjde! Prim borçları için açıklanan tarih uzatıldı...
SGK'dan müjde! Prim borçları için...
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...

Muharrem ayı aşure günü ne zaman ? Aşure gününde dinimizde yaşanan ilahi olaylar

Her yıl Muharrem Ayı'nın 10.günü aşure günü olarak kutlanmaktadır.Peki 2017 yılı aşure günü ne zaman .Aşure gününün dinimizde ki yeri..Aşure gününde dinimizde yaşanan ilahi olaylar detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:57
Muharrem ayı aşure günü ne zaman ? Aşure gününde dinimizde yaşanan ilahi olaylar

Aşure Günü nasıl başladı ?

Hz.Nuh'un kavmi putlara ve gökteki yıldızlara tapıyor.İnsanlar arasında çok büyük eşitsizlik var.Zenginler fakirleri ezip , hor görüyor.Hz.Nuh'un eşi ve büyük oğluda Allah'a ve Hz.Nuh'a iman etmiyorlar.Bunun üzerine Allah c.c Hz.Nuh'a bir gemi yapmasını vahyediyor.O gemiye sadece Hz.Nuh'a iman edenler ve hayvanların birer dişisi ve erkeği alınıyor.Allah'a ve Hz.Nuh'a inanmayanlar bu gemiye bir anlam veremedikleri için binmiyorlar. Allah c.c'nin vahyeddiği üzere büyük yağmur tufanı başlıyor.İman etmeyenler dağların tepelerine kaçarak bu tufandan kurtulacaklarını düşünüyorlar.Hz.Nuh'un yalvarmalarına rağmen eşi ve oğluda bu gemiye binmiyorlar.Günlerce süren yağmur tufanından sonra her yeri sular kaplıyor.İnanmayanlar ise helak oluyorlar.

Aşure Günü Hangi gündür ?

Muharrem Ayı'nın onuncu günü Hz.Nuh'un gemisi Cudi dağına indiği bilinmektedir.Tufandan kurtulan Hz.Nuh Muharrem Ayı'nın onuncu günü Allah'a olan şükrünü göstermek için oruç tutuyor.Hz.Nuh gemide kalan bütün erzakları birbirine katarak bir yemek yapıyor.Bu yemeğe de aşure adı veriliyor.Aşure bereketin de simgesidir.

Muharrem Ayı'nın 10.Günü Dinimizde Yaşanan İlahi Olaylar

*Hz.Musa'nın denizi ikiye ayırdığı gün

*Hz.Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün

*Hz.Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün

*Hz.Yusuf'un kuyudan kurtulduğu gün 

*Hz İsa Muharrem Ayı'nın onuncu günü doğmuş ve göğe  yükseltilmiştir,

*Hz.Davud'un tövbesinin kabul olduğu gün

*Hz.İbrahim'in oğlu Hz.İsmail'in doğduğu gün 

*Hz.Yakup'un gözlerinin açıldığı gün

*Hz.Eyüp'in yaralarının şifa bulduğu gün

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Sofuoğlu Fransa'da ölümden döndü ! Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl
Kenan Sofuoğlu Fransa'da ölümden döndü ! Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl
Koruculardan PKK'ya Sert Tepki : Asıl Hain Sizsiniz
Koruculardan PKK'ya Sert Tepki : Asıl Hain Sizsiniz
Balıkesir Merkez'fde Çöp Konteyner'ında Bebek Cesedi Bulundu!
Balıkesir Merkez'fde Çöp Konteyner'ında Bebek Cesedi Bulundu!
Balıkesir'de 3 Kişi Başından Vurularak Öldürüldü Kimlikleri Açıklandı'mı?
Balıkesir'de 3 Kişi Başından Vurularak Öldürüldü Kimlikleri Açıklandı'mı?
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Özgecan'ın davasında yeni karar, 22 yıl 6 ay hapis!
Yahya Acar silah arkadaşı Ömer Halisdemir'e komşu oldu !
Yahya Acar silah arkadaşı Ömer Halisdemir'e komşu oldu !
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
Sınırda hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı!
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı ! İsmail Özşanlı kimdir
MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na silahlı saldırı ! İsmail Özşanlı kimdir
Minik öğrencilerden duygulandıran hareket ! Atatürk büstüne şemsiye tuttular
Minik öğrencilerden duygulandıran hareket ! Atatürk büstüne şemsiye tuttular
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim