Muğla terör operasyonları ; 7 kişi gözaltında !

Muğla'da terör operasyonları...Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde polis ve jandarmanın ortak yönettiği operasyonlar çerçevesinde 7 kişi gözaltına alındı.Operasyon sonucunda 4'ü terörist 3'ü gözlemci tam 7 kişi gözaltına alındı.Bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyonlar sürüyor.
Güvenlik güçleri uzun zamandır peşinde olduğu 7 kişinin kontrol noktasına yaklaşması sonucu bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde yakaladı.Durdurulan 2 aracın içinden 4'ü terörist 3'ü gözlemci toplam 7 kişi tutuklandı.Operasyon sırasında yoldan geçen vatandaşları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Muğla'nın Seydikemer İlçesi tamamen çember altına alındı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonlara devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor..