Muğla'da korkutan deprem...Geceyi sokakta geçirdiler !

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) gece saatlerinde son dakika verdiği bilgilere göre meydana gelen depremin saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olduğu ve 5 büyüklüğünde belirlendiği kaydedildi. Deprem yaklaşık yerin 12,19 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Muğla Valisi Esengül Civelek yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında herhanbi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.Vali Civelek deprem sonrasında, "Ula Kaymakamımız tüm mahalle muhtarları ile yaptığı görüşmede şu an için herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını teyit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlerde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 8 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Arıcılık ve çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, evlerinin önünde bağlı olan köpeklerin havlamasına uyandıklarını ve ardından deprem olduğunu, dışarı kaçtıklarını söyledi.