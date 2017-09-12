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Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve pasta ustalığı yapan 36 yaşındaki kadın evinde kendini asarak intihar etti.

12 Eylül 2017 Salı 14:44
Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

Datça'da bir fırında pasta ustası olarak çalışan, evli iki çocuk babası Azat Ateş, bu Sabah işe gitmedi. Arkadaşları, telefonla  etmelerine rağmen kendisine ulaşamayınca, merak edip Azat'ın İskele Mahallesi 78'inci Sokak'taki evine gitti. Pencereden içeriyi kontrol eden arkadaşları Ateş'i iple tavanı asılı olarak görünce şoke olup, durumu polise bildirdi. Kilitli olan kapıyı zorlayarak açan polis ekipleri ile savcı olay yerinde incelemlerde bulundu. Ateş'in cesedi işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ateş'in eşi ve iki çocuğunun Manisa'da olduğu belirtildi.

BOŞANMA ARİFESİNDEYDİ

İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan Azat Ateş'in, eşi Münire Ateş ile bir süre önce ayrılma noktasına geldiğini söyleyen yakınları, "Dün Muğla'ya gittiğini biliyoruz. Eşinden boşanmak için adliyeye dilekçe vereceğini söylemişti. Akşam saatlerinde Datça'ya döndü. Durumunda bir gariplik sezmedik. Gayet neşeliydi. Akşam evine bıraktık. Sonra bir daha görmedik" dedi.

ANNESİ VE DÖRT KARDEŞİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Eşinden boşanmak üzere olduğu belirtilen Azat Ateş'in, Manisa'da bir süre önce meydana gelen trafik kazasında annesi ve dört kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Kazadan sonra büyük travma geçiren Ateş'in, kazaya neden olan sürücünün boş evini silahla basıp ateş etmek suçundan gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, yargılanmasının ise sürdüğü öğrenildi. Yaşadığı olaylardan psikolojisinin bozulduğu ileri sürülen Ateş'in, Manisa'daki eşine ise henüz ulaşılamadı. Ateş'in, Facebook sayfasında en son 20 Ağustos tarihinde paylaştığı notta, 'Söylesene yağmur, neden iyi insanların gözleri hep sana benziyor' diye yazdığı görüldü.

Polis, Ateş'in intiharı ile ilgili soruturma başlattı.

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