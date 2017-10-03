Müge Anlı ''Küçük Gelin'' Olayını Ortaya Çıkarttı

Müge Anlı, 13 yaşındaki Z.Ş’nin zorla nişanlandırıldığı için 8 ay önce ailesinin yanından sevdiği adama kaçtığını, kızın 7 aylık hamile olduğunu ortaya çıkarttı. Kızın nişan fotoğraflarını belgeleyip ailenin önüne sunan Müge Anlı’ya karşı aile bu fotoğrafların Z.Ş’ye ait olmadığını göz göre göre inkar etti.

Çocuk gelin sayıları gün geçtikçe artıyor. Fakat ‘’çocuk ‘’ ve ‘’gelin’’ kavramlarının yan yana gelmesi bile kabul edilemez. Çocuk evliliklerinin çocuk istismarından hiçbir farkı yoktur. Evlilik kelimesi bu olayı asla masumlaştırmaz. Bireyin kendi fiziksel, biyolojik ve psikolojik anlamda bu tarz bir gayrımeşru olaya maruz bırakılması onun yaşama hakkını elinden almakla eşdeğerdir. Yaşama hakkı elinden alınan her çocuk bir sonraki nesile öfke duyarak yaşamını sürdürür.

‘’Rıza’’ kavramının hukukta yeri olmadığı için 18 yaşından küçük olan her bireyin böyle bir şey yaşaması zorla olan maruz bırakılan psikolojik baskılardır. Ailelerin bu konuda bilinçlenmesi, bilinçlendirilmesi ve çocukların bu tip baskı ve zoraki davranış şekilleriyle eğitim hakkının elinden alınmaması şarttır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar