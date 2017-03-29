Müge Anlı 29 Mart Yeni Bölüm 1811.Son Bölüm Atv Canlı Nazmiye Çam'ın Katili Kim Çıktı?

Atv'nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı 29 Mart yeni bölümde 46 yıl sonra Ceylan hanım Müge Anlı'da ailesine kavuştu. 46 yıl sonra kavuşan Ceylan hanım Ailesi ile kucaklaştı. o görüntüler herkesi gözyaşına boğdu. Ceylan Hanım Yıllar sonra Ailesine kavuçmanın mutluluğunu yaşadı. Müge Anlı Neler söyledi.

Nazmiye Çam davasında karar çıktı. tüm aile tutuklandı. Nazmiye Çam'ın Anne babası ve kardeşi neler söyledi. Acılı Aile çocuklarını kaybetmenin acısını çok buruk şekilde yaşadılar. Nazmiye Çam'ın katili kim çıktı.Tüm aile fertleri gözaltına alındı. Müge Anlı Neler söyledi.Türm Türkiye'nin beklenen cevabı sonunda geldi. Nazmiye Çam Davasında Baba ve Oğlu Gözaltına aldı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Canlı yayına gelen baba Bana Bakarlarsa böbreği kızıma veririm dedi. peki anne kocasına bakmayı kabul etti'mi?Müge Anlı canlı yayında Anneye neler söyledi. Baba Böbreği vermeyi kabul etti'mi?Nler söyledi. Baba Böbreği vermeyi kabul ettimi neler konuşuldu.

46 Yıl sonra ailesine kavuşan Ceylan Karakuş'un ailesi canlı yayına gelmek istemedi.46 Yıl Sonra ailesine kavuşan Ceylan Karakuş Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ceylan Karakuş 46yıldır görmediği ailesine Müge Anlı'da sonunda Kavuştu. Ceylan Karakuş Ailesi ile buluştu'mu?

Trabzonda görülen adeta sır perdesine dönen Nazmiye Çam davasında ne karar çıktı.Nazmiye Çam'ın katili kim çıkıcak Ali Yaşar ile Babası neler konuştular.yılan hikayesine dönen Nazmiye çam davasında mahkemeden ne karar çıktı. Müge Anlı 28 Mart yeni bölümünde neler yaşandı.