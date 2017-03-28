Müge Anlı 28 Mart Yeni Bölüm 1810.Son Bölüm Atv Canlı Nazmiye Çam Davasında Ne Karar Çıktı?

Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı 28 Mart Yeni Bölümünde Canlı yayına gelen baba Bana Bakarlarsa böbreği kızıma veririm dedi. peki anne kocasına bakmayı kabul etti'mi?Müge Anlı canlı yayında Anneye neler söyledi. Baba Böbreği vermeyi kabul etti'mi?Nler söyledi. Baba Böbreği vermeyi kabul ettimi neler konuşuldu.

46 Yıl sonra ailesine kavuşan Ceylan Karakuş'un ailesi canlı yayına gelmek istemedi.46 Yıl Sonra ailesine kavuşan Ceylan Karakuş Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ceylan Karakuş 46yıldır görmediği ailesine Müge Anlı'da sonunda Kavuştu. Ceylan Karakuş Ailesi ile buluştu'mu?

Trabzonda görülen adeta sır perdesine dönen Nazmiye Çam davasında ne karar çıktı.Nazmiye Çam'ın katili kim çıkıcak Ali Yaşar ile Babası neler konuştular.yılan hikayesine dönen Nazmiye çam davasında mahkemeden ne karar çıktı. Müge Anlı 28 Mart yeni bölümünde neler yaşandı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

küçük kızına böbreğini vermeyen Baba canlı yayına bağlandımı?küçük kıza kim böbrek verecek. eger böbrek verilmezse küçük kız hayatını kaybedecek. Baba Böbreğini neden vermekten vazgeçti Müge Anlı Baab Hakkında neler söyledi.1 yıldır ortadan kaybolan Baba Çadırdamı yaşıyor. Ceylan Karakuş 46 yaşında evli 7 çocuk annesi 12 torun sahibi Ceylan hanım geçimlerini hurdacılık yaparak sağlıyor. 1971 yılında evlatlık olarak verilen Veylan Karakuş ilk kez evlatlık olduğunu öğrenerek Müge Anlıya başvurarak öz ailesine kavuşucakmı?

öz annesi doğum sırasında hayatını kaybettiği söylenmiş Peki Ceylan Karakış'un Ailesi ortaya çıktımı Müge Anlı neler söyledi. Nezmiye Çam davası görülmeye başlandı. mahkemeden ne karar çıktı. kördüğüme dönen Nazmiye Çam davasında son durum ne oldu.

Nazmiye Çam davasında beklenen karar çıktımı Müge Anlı Nazmiye Çam davası hakkında neler söyledi. Fatma Demirin katil zanlısı kim programa canlı yayında katılan gelinlerdenden Necla'nın babası canlı yayına bağlanarak neler söyledi. Peki Fatma Demirin katili gelinlerimi Fatma Demiri kim neden öldürdü. köy halko Fatma Demir hakkında neler söyledi. Canlı yayında neler konuştular.