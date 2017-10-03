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Müftüler dini nikah kıyabilir mi ? Sosyal medya yıkılıyor !

Nüfus ve Vatandaşlık tasarı ile birlikte il ve ilçe müftülerinin de resmi nikah kıyma yetkisi olabilecek.İşte o tasarının detayları.Bu haber sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

03 Ekim 2017 Salı 16:36
Müftüler dini nikah kıyabilir mi ? Sosyal medya yıkılıyor !

TBMM'ye sunulan Nüfus ve Vatandaşlık tasarısı büyük tepkiye neden oldu.Özellikle sosyal medya çığ gibi büyüyen tepkiler büyük bir tartışmaya neden oldu.Muhalefet partilerinin kadın kolları böyle birşeyi kesinlikle kabul etmediklerini belirtirken Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Katırcıoğlu ; " “Medeni Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler geçerli. Kanuni şartlara uyulacağı net” diyerek kaygıların yersiz olduğunu belirtti.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 22. maddesi’ndeki “evlendirme yetkisi bulunan görevliler” arasına il ve ilçe müftüleri de eklenecek.

Müftüler Nikah Kıyabilir mi ?

Özellikle sosyal medyada büyük tepkiye yol açan o yasa ile ilgili bazı açıklamalar ;

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer : Laiklik ilkesini her dakika ihlal etmenin bir başka boyutu. 

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş : Kadınların ‘imam nikâhlı eş’ olma dezavantajı, bu düzenlemeyle daha da artacak.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka : Bir gece yarısı operasyonu ile tecavüzleri aklama yasası geçirmeye çalışan karanlık zihniyet bu kez Meclis yoluyla yapamadığını imamlar yoluyla yapmaya çalışmaktadır.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan: Papazın, hahamın, memurun önünde evlilik yapınca geçerli oluyor. Bizim de milletimizin, medeniyetimizin geleneklerinden süzülen ve toplumun da hakkını hukukunu koruyacak bir düzenlemeye saygı duyulması lazım. Medeni Kanunun öngördüğü şartlar yine yerine getirilecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Bu düzenlemeyle toplum, ‘müftüye ve belediyeye nikâh kıydıranlar’ diye bir kez daha bölünecektir. Müftülere nikâh kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikâh kıydıranların ise dinsiz olduğu işlenecektir.

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Kadınların kazanılmış haklarının kaybı olacak.

Son Güncelleme: 03.10.2017 16:57
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