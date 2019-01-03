MOZART ÖDÜLLÜ KÜÇÜK GURBETÇİ "MEMLEKETİM" ŞARKISI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Almanya'da geçen yıl Mozart ödülüne layık görülen 13 yaşındaki Ali İnsan, şarkı sözü yazarı Fikret Şenes için yapılacak "Vefa" albümünde "Memleketim" adlı şarkıyı seslendirmek üzere İstanbul'a geldi. Ayten Alpman'ın meşhur ettiği şarkıyı hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan genç müzisyen, "Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Müzik yaşamında küçük yaşta elde ettiği başarılarla Almanya'da adından söz ettiren Ali İnsan, ünlü söz yazarı 'Fikret Şenes'e Saygı Albümü'nde 'Memleketim'a adlı şarkı ile yer alacak. Albüm çalışması için babası Hüseyin İnsan ile birlikte Frankfurt'tan İstanbul'a gelen Ali İnsan, Atatürk Havalimanı'nda albüm projesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saygı albümü kapsamında Yıldıray Gürgen yönetimindeki orkestrayla, 'Memleketim' şarkısını hem kemanıyla çalıp hem de seslendirecek olan başarılı müzisyen, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çok önemli bir projede yer alacağını dile getiren başarılı müzisyen, "3 gün İstanbul'dayım. Kayıt için stüdyoya gireceğiz. Bu şarkıyı seslendirmek benim için çok güzel olacak" diye konuştu.

Mozart ödülünü kazanmasının ardından Almanya'da daha fazla tanınan biri haline geldiğini belirten Ali İnsan, "Almanya'da Mozart ödülünü alan ilk yabancıyım. Bu, beni çok mutlu etti. Türkiye'de Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyorum ve onları çok dinliyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Baba ve oğlunun gelişleri

-Terminalde görüntüleri

-Ali İnsan ile röp

-Baba Hüseyin İnsan ile röp

-Genel ve detaylar

