Motosikletliler tarafından saldırıya uğradı!

Maltepe Küçükyalı’da oto galericiliği yapan Hakan Özmen, Bağdat Caddesi'nde bir arkadaşının dükkanına ziyarette bulundu. Arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yoldan geçen motosikletli ve kasklı olduğu belirlenen iki kişiden motosikletin arkasında oturan kişi tarafından 4 el ateş edildi. Sol bacağına 2 kurşun isabet eden Özmen kanlar içersinde yere yığıldı. Çevredekiler hemen polisi ve 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen saglık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralı Özmen, ambulansla Bostancı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

