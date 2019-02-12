MOTOKURYE SİPARİŞİ YETİŞTİRMEK İSTERKEN KAZA YAPIP YARALANDI

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

Sarıyer'de, aldığı siparişi zamanında yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, motosikletiyle bir araca çarparak yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sularında Sarıyer Demirciköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Köylü (22) adlı motokurye, 39 TG 175 plakalı motosikleti ile aldığı siparişi yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti. Motokurye, o sırada yolda ilerleyen 34 KK 780 plakalı araca motosikletiyle yandan çarptı. Motosiklet yere devrilirken Rüstem Köylü yola savrularak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Köylü'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Köylünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araç görüntüsü

-Kaza yapan motosiklet görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler