Moskova Büyükelçisi Samsar, Erdoğan’ın Rusya ziyaretini değerlendirdi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA- () - Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Önümüzdeki hafta Rusya’ya ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye başta olmak üzere ikili ilişkileri görüşeceğini söyledi.

Samsar, yeni başladığı Moskova Büyükelçiliği görevi için 14 Ocak'ta Rusya’ya geldiğini ve 15 Ocak tarihinde de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı’na güven mektubunu vererek göreve başladığını belirterek önemli bir dönemde göreve başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Rusya’ya geleceğini ve bu ziyaretin 2019’un ilk yurt dışı ziyareti olacağını hatırlatan Büyükelçi Samsar, bunun da iki ülke ilişkilerinin önemini gösterdiğinin altını çizdi.

Vize sorunu

Türkiye ve Rusya’nın her açıdan son dönemde ilişki bazında artan bir öneme sahip iki ülke olduğunu dile getiren Samsar şöyle konuştu:

“Öncelikle ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler, Suriye bağlamında, Ekonomik ilişkiler bağlamında son derece önemli bağlara sahip ülkeler.

İki ülke liderinin ortaya koyduğu ekonomik anlamda 100 milyar dolarlık hedef var. Buna ulaşmak için iş adamlarımızın ve hükümetimizin üstüne de önemli görevler düşüyor. Vize sorunu önümüzdeki dönemde ele alacağımız en önemli hususlardan bir tanesi. İki ülke arasındaki yakınlaşma ile bu konuda yeni gelişmeler beklenmesi bu dönemde önem arz ediyor.

Umuyoruz yakın zamanda resmi pasaportlar ve sürücü vizelerindeki bu sınırlama kalkacak. Daha sonra da umuma mahsus pasaport üzerinde sayın liderlerimizin görüşmesi sonunda çözüme ulaşacağını tahmin ediyoruz. Vize sorununun çözülmesiyle ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi önem arz ediyor.”

Ziyaretin ana konusu Suriye

Kremlin’den yapılan “Görüşmede öncelikli konu Suriye konusu” açıklamasına atıfta bulunan Büyükelçi Mehmet Samsar, “Şimdi açıklandığı gibi ilk ve öncelikli konu Suriye konusu. 17 Eylül'de iki lider arasında varılan mutabakat sonrasında bütün dünya, Türkiye ile Rusya'nın Suriye üzerinde anlaşmasını gördü. Bunun insanlık üzerindeki yansımasını da gördü. Yeni bir insani krizin önüne geçildi. Bu ziyaret esas itibariyle Suriye ağırlıklı olacak ama ikili ilişkilerde önemli bir yeri tutacak. Bahsettiğim gibi ekonomik ilişkiler, enerji alanındaki ilişkiler ve vatandaşlarımızla olan ilişkilerimizle ilgili hususlar da bu ziyarette önemli bir yer alacaktır. Daha sonra da önümüzdeki dönemde Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı yapılacak. Bahar aylarında Moskova'da olacak. Bu ziyaretin onun ilk etabını teşkil edeceğini düşünüyorum.” dedi.

100 milyar dolarlık hedef

Samsar, iki ülke liderinin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için piyasadaki sektörlere ilave yeni sektörlerin de gelmesinin önemli rol oynayacağının altını çizerek şöyle konuştu:

“Turizm iki ülke arasındaki önemli bir unsur. Rus turist sayısı geçtiğimiz yıl 6 milyon civarına ulaştı. Bu yıl biraz daha artması bekleniyor. Aynı şekilde mevcut sektörlere ilave yeni sektörlerin de Rus piyasasına girmesi iki lider arasında konulan 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir yeri teşkil edecek. Buna savunma sanayide dahil olmak üzere birçok sektörü de katabiliriz. Sektörlerin çeşitlendirilmesi ilave katkı sağlayacaktır. Bunların arasında enerji tabi ki önemli; hem Türk Akımı, hem de Akkuyu Nükleer santrali projesinin yansıması hem ilişkilerin geliştirilmesinde hem de ekonomik olarak hedef ulaşmasında önem arz ediyor.

Hem Türk Akımı hem de Akkuyu Nükleer Santral projesi ikili ve bölgesel alanda Türkiye'nin enerji geçişi ve güvenliği açısından önemli bir ülke olduğunu gösterdi.”